فريدة الشوباشي: القيادة السياسية تراهن على الشباب في تقدم وتنمية مصر.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن مشاركة الشباب تمثل رؤية صائبة كبيرة نحو تقدم الدولة المصرية، مؤكدة أن هناك شبابا يقدس العمل ولديه كفاءة وبالتالي تقع عليه المسئولية كاملة.
وأضافت فريدة الشوباشي في لقاء ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز أن القيادة السياسية تراهن على الشباب في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هناك نواب محافظين من الشباب ومساعدين وزراء من الشباب مما يجعل مصر تستطيع التقدم والتنمية.
وتابعت الكاتبة الصحفية أن القيادات يجب أن تتجدد عن طريق استيفاء كل الدراسات والخبرات وتأهيل الشباب للقيادة ومعرفة مشاكل الدولة والعمل على حلها.
وأشارت الشوباشي إلى أن الشباب هو من يستطيع أن يبني الدولة ويبذل ما في جهده وعبئ النهوض بمصر في جميع المجالات من معرفة وتكنولوجيا وتعليم وصحة يحتاج إلى إرادة موحدة من الشباب.
وأردفت فريدة الشوباشي أن كل الشباب يشعرون أن هناك حوارا مع القيادة السياسية وطرح أفكار وتشجيع على الإبداع والابتكار.