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رياضة

آخر العنقود سكر العيلة.. عصام الحضرى يهنئ ابنته شايان بعيد ميلادها.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:02 ص
عصام الحضرى وابنتة
عصام الحضرى وابنتة
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سيد احمد
هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا ، ابنتة شايان بعيد ميلادها ونشر عدة صور لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق الحضرى على الصور قائلا " اخر العنقود 😍، سكر العيلة و مسك الختام حبيبة قلب بابا القمر شايان 💞💞
كل سنة وانتي طيبة و جميلة و العمر كله ليكي يا حبيبتي وانتي منورة حياتنا يا اجمل بنوتة 😘😘 عيد ميلاد سعيد 🎂🎉🎉🎈🎈❤❤❤❤ ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :كل سنة وهى طيبة - مشاء الله ربنا يحفظها - عسل اووى 😍.

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال روسيا، كإنجاز تاريخي للاعب، كما كان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسخها الحالية.

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