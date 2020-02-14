روسيا تعلق رحلات الطيران المستأجرة إلى الصين

قررت سلطات النقل الجوي في روسيا، تعليق رحلات الطيران المستأجرة بين روسيا والصين اعتبارًا من، اليوم الجمعة، الموافق 14 فبراير مع استثناء رحلات إعادة المواطنين الروس إلى موطنهم فقط.





وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن سلطات النقل الجوي علقت رحلات الطيران المنتظمة من المناطق الروسية إلى المدن الصينية رسميًا منذ مطلع شهر فبراير الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وقبل إيقاف الرحلات، قامت عدة خطوط جوية روسية برحلات منتظمة وأخرى مستأجرة من الصين وإليها.





ولكن في الوقت الراهن، أوقفت شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الصين إلا من موسكو باستثناء شركة /إيروفلوت/ الروسية وكذلك شركة /آير تشاينا/ و/هاينان إيرلاينز/ و/تشاينا إيسترن إيرلاينز/ و/تشاينا ساذرن إيرلاينز/.





وكانت وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية "روس أفياتسيا" قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 230 مواطنا روسيا ينتظرون في الصين للعودة إلى ديارهم، ومن المفترض أن يسافروا إلى روسيا بواسطة خطوط شركة إس 7 إيرلاينز الجوية أو خطوط أورال الجوية قبل 29 فبراير الجاري، وينتظر الركاب حاليًا إعادة إصدار تذاكر لهم على رحلات بديلة أو تعويضهم واسترداد التكلفة بالكامل.





من جانبها، أكدت (روس أفياتسيا) أنه تم بالفعل تعويض وإعادة إصدار تذاكر لـ 1404 ركاب على رحلات بديلة.



