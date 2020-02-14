تحولات سلطنة عمان القادمة

ركزت معظم التحليلات التي تدرس مستقبل عمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد على السياسة الخارجية لسلطنة عمان واحتمال أن تحافظ السلطنة على نفس درجة الاستقلال عن التنافس الإقليمي.





على الصعيد الداخلي، من المحتمل أن يؤثر التغيير في القيادة على التوازن بين مراكز القوى المحلية في السلطنة حيث يتمتع قابوس بدرجة استثنائية من الحكم الذاتي والسلطة داخل هيكل السلطة العماني، والذي يقوم على دوره التاريخي كموحد وباني الدولة العمانية الحديثة.





من المشكوك فيه أن السلطان الجديد، هيثم بن طارق السعيد سيكون قادرًا على احتكار السلطة بنفس الدرجة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سلطنة عمان. حكم قابوس كان فريدا حيث نلاحظ أنه في بقية دول الخليج، ترافق إنشاء الدولة البيروقراطية الحديثة بتشكيل حكم الأسرة الحاكمة، حيث تم دمج أعضاء مجلس الحكم في الهيكل الحاكم كوزراء يحملون الحقائب الرئيسية. لم يحدث تقاسم للسلطة في عُمان . لم يكن قابوس يحكم فقط، بل كان يدير الحكومة كرئيس للوزراء، حيث حافظ على جميع المحافظ السيادية تقريبًا - وزير الدفاع، ووزير الخارجية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة - بينما كان يحكم زمام الاقتصاد أيضًا وزيرا للمالية ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي. فى قول آخر بينما يحكم آل سعود المملكة العربية السعودية، والصباح الكويت، يحكم قابوس لوحده عُمان.





تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن مجلس الأسرة الحاكمة رفض ممارسة سلطته الدستورية لاختيار الحاكم التالي، والإذعان لإرادة قابوس. هذا يعني أن السلطان الجديد غير مدين لعائلته على منصبه.





في أول خطاب له، تعهد السلطان هيثم باتباع المسار الذي وضعه السلطان الراحل في السياسة الخارجية. أصدر منذ ذلك الحين توجيهًا للمحافظة على صورة قابوس بجانبه في الاجتماعات والمكاتب الرسمية، وهو ينقل رمزيًا استمرار تراث قابوس. ومع ذلك ، على الرغم من أن مجلس الأسرة لم يتدخل في الخلافة، إلا أن هناك ديناميات جديدة قد تجعل عائلة السعيد أكثر بروزًا. على عكس قابوس ، الذي كان بلا أطفال وبدون شقيق ذكر، لدى هيثم أقارب ذكور مقربين. ومن بين هؤلاء أشقاء غير شقيقين، الأسد وشهاب بن طارق، وكلاهما كان يُعتبر في السابق خليفة محتملًا لقابوس. نجل الأسد الأكبر، تيمور ، تم وصفه كشخصية رائدة في الجيل القادم من أفراد العائلة المالكة. ولهيثم ولدان: الأول الأكبر وهو الابرز، درس في أوكسفورد ، انضم إلى وزارة الخارجية عام 2013 ، وعمل في السفارة العمانية في لندن منذ عام 2018 - وقد عاد إلى مسقط ويحضر مهام دبلوماسية رئيسية منذ ذلك الحين.





تم تنظيم عملية الانتقال إلى هيثم لإظهار وحدة مثيرة للإعجاب داخل البيت الملكي. في العائلات الخليجية الحاكمة الأخرى ، أدت المنافسة بين أفراد الأسرة إلى زيادة السيطرة الملكية على الحكومة ، حيث يتم تلبية مطالب الأسرة من خلال عمليات التطهير الحكومية. حتى الان لم تظهر هذه الديناميكية التنافسية في عُمان . ربما كان هذا محسوسا بطرق أخرى. في السنوات الأخيرة ، زاد أفراد عائلة آل سعيد ، بما في ذلك السلطان الجديد وإخوته ، من مشاركتهم في الأعمال التجارية. السؤال كيف ستؤثر هذا إداره النمو الاقتصادي في سلطنة عمان. أدى عدم الاعتماد على عائلة آل سعيد إلى تخفف قابوس من القيود العائليه سعيًا وراء بناء الأمة. دمج قابوس العديد من الأقليات في الهياكل الحاكمة ، ضمن وجود قوي للتسامح بين الأديان والأعراق. ومع ذلك ، ظهرت المحسوبية بوضوح من داخل القيادة: الأسر التجارية العمانية. وظهر ذالك فى أوقات الركود الاقتصادي ، تركت الحكومة أيضًا عرضة لاتهامات تضارب المصالح والتعامل الذاتي. هذا بالفعل ما حدث عام 2011 حيث طالب المتظاهرون في ميناء صحار الصناعي بإصلاح الحكومة من خلال شكاوى تركز على الفساد.





واجه قابوس تلك الأزمة الداخلية من خلال تصميم قوي ضد المعارضة، ولكن أيضا مزيج من التنازلات . لقد ضاعف تقريبا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وخلق 50000 وظيفة حكومية جديدة ، معظمها في أجهزة الأمن. كما طور المؤسسات التشاركية في سلطنة عمان من خلال إنشاء مجالس بلدية منتخبة ومنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى المنتخب. تم إقالة عدد من الوزراء الأكثر انتقادًا علنيًا من مناصبهم وسط حملة أوسع نطاقًا لمقاضاة الفساد التي أسفرت عن إدانة بعض المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال . لقد خلق هذا الرد واقعًا جديدًا تصارعيا مع الأزمة الاقتصادية الحالية في السلطنة . في عام 2019 ، ارتفع العجز العماني إلى 50 مليار دولار مما ساهم في ارتفاع حاد في الدين العام من أقل من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 50 ٪ في أربع سنوات فقط. وهذا يحد من قدرة السلطان الجديد على كسب المزيد من الإحسان من خلال تكرار الإنفاق الحكومي والحلول الشعبية. حيث هناك حاجة ماسة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب العمانيين.





ولكن هناك أيضًا حاجة إلى تهيئة ظروف مواتية للأعمال لجذب رؤوس الأموال العمانية إلى البلاد. التوقعات مرتفعة بالنسبة لهيثم لكي يتصرف بسرعة وحسم بعد سنوات تم فيها اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد بشكل منهجي وفقا لاستراتيجية " البطيء " لتجنب الاضطراب السياسي . سيحتاج هيثم إلى الموازنة بين المصالح المتنافسة وإشراك جميع الأطراف بشكل مثمر وفقا للتطور السياسي للبلاد. يكمن جزء من التحدي في ضروره إنشاء هيئة يمكنها تمثيل المصالح المتنوعة والمتغيرة للمجتمع العماني حيث يتعامل مع التغيير الاجتماعي والاقتصادي. كما اتضح مرة أخرى في انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2019 ، لا يزال التصويت والتمثيل يعكسان الروابط العائلية والقبلية التقليدية للغاية التي تزدهر برعاية الدولة.





لا يزال المال في الانتخابات يمثل مشكلة بحيث يتم تمثيل أصحاب الأموال أو رأس المال الاجتماعي بشكل كبير في المجلس. يرجع الفضل إلى قابوس على نطاق واسع في الدخول في مستوى غير مسبوق من التنمية الاقتصادية والاتصال بالبنية التحتية في سلطنة عمان. لكن في السنوات الأخيرة من حكم قابوس ، كان الكثير من العمانيين قلقين بشكل خاص من أن السلطان المريض لم يتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية . بعد عقود من مبادرات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة ، لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 70 ٪ من عائدات الحكومة. عندما انهارت أسعار النفط في 2014-2015 في توتر الموارد المالية الحكومية.





على الرغم من الموارد المالية المحدودة ، واصلت الحكومة العمانية الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها. أدى العجز في الموازنة على أساس سنوي إلى ارتفاع الدين الحكومي ، الذي وصل إلى ما يقدر بنحو 50 مليار دولار في عام 2019 ، ارتفاعًا من 4 مليارات دولار في عام 2014. وقفز إجمالي الدين الحكومي العام من أقل من 5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقرب من 50 ٪ في أربعة فقط سنوات؛ تشير التقديرات إلى أن هذا الدين قد يصل إلى 64٪ بحلول عام 2022. كما يواجه صناع السياسة الاقتصادية في عُمان ضغوطًا متزايدة للحفاظ على ربط العملة بالبلاد. وقد البلاد رسمها بشكل كبير على صندوقها للثروة السيادية، وصندوق الاحتياطي العام للدولة، إلى العجز المالي تمويل المساعدة. هناك ما يقدر بنحو 18 مليار دولار من الأصول في صندوق الدولة للاحتياطي العام للدولة ، والبنك المركزي العماني لديه ما يقرب من 17.4 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الدولية ، وهو مبلغ صغير إلى حد ما بالنظر إلى العجز الثابت في الميزانية في البلاد. صنفت وكالات التصنيف الرئيسية السندات العمانية على أنها "غير مرغوب فيها" ، مشيرة إلى الآفاق الخافتة للتوحيد المالي. مع تولي السلطان الجديد مهامه ، يظل احتمال التوحيد المالي الذي طال انتظاره بعيدًا ، حيث أن التحويلات النقدية السخية ، والمكافآت للموظفين الحكوميين. المؤشرات الاقتصادية الأخرى ترسم صورة مختلطة. لا تزال معدلات البطالة مرتفعة بعناد ، خاصة بين الشباب العمانيين. يقدر البنك الدولي معدل البطالة بين الشباب العماني بنسبة 49٪. لم يحقق النمو والاستثمار الأجنبي المباشر بعد التقدم المطرد والمستمر اللازم لتعزيز ثقة المستثمر. تقلص الاقتصاد العماني بنسبة 1.9 ٪ بالقيمة الاسمية خلال النصف الأول من عام 2019 ، بسبب انخفاض الأنشطة الصناعية غير النفطية وقطاع الخدمات. توقع البنك المركزي العماني نموًا بنسبة 1.1٪ في عام 2019 ، بينما كان تقدير نمو البنك الدولي 0.0٪. ومع ذلك ، يتوقع البنك الدولي أن يرتد النمو إلى 3.7٪ و 4.3٪ في عامي 2020 و 2021 على التوالي. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرالتي بلغت ما بين 2.3 مليار دولار في عام 2016 و 2.9 مليار دولار في عام 2017 ، ارتفعت إلى 6.4 مليار دولار في عام 2018. كما هو الحال في دول الخليج العربية الأخرى ، تمثل استثمارات النفط والغاز جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. ستحدد التحديات المحلية والاقتصادية الحرجة النجاح المبكر للزعيم الجديد. يجب على هيثم إعطاء الأولوية لثلاثة مكونات رئيسية للسياسة الاقتصادية: الإنفاق الفعال ، الاستثمارات الجيدة ، والإصلاحات عالية التأثير.





تتوقع ميزانية سلطنة عمان لعام 2020 زيادة في الإنفاق بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2019 وتخفيض بسيط في عجز الموازنة. على عكس الحكومات المجاورة ، مثل دبي ، التي زادت نفقاتها لعام 2020 بنسبة 17٪ ، تواجه الحكومة العمانية قيودًا مالية كبيرة. تخطط الحكومة لتمويل 80٪ من العجز المتوقع والبالغ 6.5 مليار دولار من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي ، بينما تملأ الاحتياطيات الفجوة المتبقية في الإنفاق.





تشكل إيرادات النفط والغاز 72٪ من إيرادات الحكومة ، وتفترض ميزانية عام 2020 سعر نفط متحفظ قدره 58 دولارًا للبرميل. ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية قد يعزز خزائن الحكومة مؤقتًا ويوفر وسادة مالية على المدى القصير. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5٪ بعد هجوم 3 يناير الذي قتل قائد الحرس الثوري الإيراني ، قاسم سليماني ، في العراق. تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت لفترة وجيزة 70 دولارًا للبرميل في 6 يناير - وهو الحد الأدنى للسعر الذي تم الوصول إليه منذ 16 سبتمبر 2019. بعد الهجوم الانتقامي الإيراني في 8 يناير على القواعد العراقية التي تضم القوات الأمريكية ، وصل سعر عقود برنت إلى الذروة لفترة وجيزة عند 71.75 دولارًا للبرميل ، لكن العقود الآجلة انخفضت إلى 65.65 دولارًا للبرميل. / bbl بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك ، رد فعل السوق العالمية ضعيف إلى التوترات الخليجية تشير إلى أن من غير المرجح حدوث مكاسب مالية من ارتفاع أسعار النفط.









لذلك ، يجب أن تصبح أنماط الإنفاق على المدى الطويل في سلطنة عمان أكثر كفاءة. بعد الإنفاق الاجتماعي ، الذي يمثل حوالي 40 ٪ من الميزانية ، تخطط الحكومة لصب 13.8 مليار دولار (حوالي 40 ٪ من الميزانية) في المشاريع الاستثمارية ذات فرص العمل العالية والنمو. يركز هذا الإنفاق الاستثماري على خمس مجموعات قطاعية "واعدة" - النقل والخدمات اللوجستية ، والصناعة التحويلية ، والسياحة ، ومصايد الأسماك ، والتعدين - والتي تم التأكيد عليها في خطة التنمية الخمسية للبلاد (2016-2020) وتتماشى بشكل عام مع أهداف عُمان 2040. الدولة الشركات المملوكة ، مثل مجموعة عمان العالمية للوجستيات وشركة عمان لتطوير السياحة ، سوف تسهل الاستثمارات في هذه القطاعات. تواجه هذه القطاعات منافسة إقليمية شديدة من الدول المجاورة ذات جيوب أعمق. تعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزًا لوجستيًا بحكم الواقع في الخليج ، وتنفق قطر بشدة لتجهيز مناطقها الخالية من المطارات والموانئ باستخدام أحدث التقنيات اللوجستية. سلطنة عمان ، من ناحية أخرى ، تسلط الضوء على الميزة النسبية لموانئها والمناطق الحرة التي تقع بعيدا عن التوترات الناجمة عن مضيق هرمز. تكافح سلطنه عمان من أجل التنافس مع جيرانها الخليجيين في القطاعات ذات الأولوية العليا.