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رياضة

بن غيث يدرك التعادل للترجي أمام الزمالك من ركلة جزاء

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:14 م
مباراة الزمالك والترجى
مباراة الزمالك والترجى
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يسرى غازى
أدرك عبدالرؤوف بن غيث هدف التعادل لفريق الترجي فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 52 المباراة المقامة حاليا في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

شهدت مجريات الشوط الثاني مبادرة هجومية لفريق الترجي واعترض لاعبو الترجي على عدم احتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد من مدافع الزمالك فى الدقيقة 47.

واضطر الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز إلى اللجوء لتقنية الفيديو احتسبها ركلة جزاء لصالح الترجي وأشهر البطاقة الصفراء ضد حمدي الونش وسددها عبدالرؤوف بن غيث فى الدقيقة 52 محرزا هدف التعادل للفريق التونسي. 
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