بن غيث يدرك التعادل للترجي أمام الزمالك من ركلة جزاء

أدرك عبدالرؤوف بن غيث هدف التعادل لفريق الترجي فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 52 المباراة المقامة حاليا في إطار

باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





شهدت مجريات الشوط الثاني مبادرة هجومية لفريق الترجي واعترض لاعبو الترجي على عدم احتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد من مدافع الزمالك فى الدقيقة 47.



