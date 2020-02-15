AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تناشد بوضع سعر تحفيزي لمزارعي القمح

السبت 15/فبراير/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن جميع المؤشرات على الأرض تشير إلى أن مزروعات القمح المصري بخير حتى الآن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة في متابعة محصول القمح وقد وصلت المساحات المزروعة من القمح حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الزراعة إلى 3.3  ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف فدان تقريبا في مؤشر لزيادة المساحات المزروعة من القمح عن العام الماضي.

وأضاف أبو صدام، أن المناخ المصري هذا الموسم و حتى الآن يبشر بالخير في إنتاجية مثالية لمحصول القمح حيث يساعد المناخ البارد لامتلاء الحبوب كما تمتاز الأصناف المزروعة بالجودة والإنتاجية العالية ومقاومتها للأمراض.

وأوضح عبدالرحمن أن مصر تسعي بقوة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتقليل نسبة الفاقد باستخدام الصوامع الحديثة لتخزين القمح واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والحصاد، لتقليص الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى نحو 50%.

وأكد أبوصدام أن المساحات التي تضررت من جراء رش المبيدات المغشوشة أو الإصابات الفطرية حتى الآن صغيرة ولن تؤثر على الإنتاجية الإجمالية المتوقعة، والتي نتوقع أن تصل لأكثر من 8.5 مليون طن هذا العام في ظل المناخ الحالي  المناسب وزراعة الأصناف المتطورة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج والمقاومة للأمراض.

وطالب عبدالرحمن بضرورة وضع سعر محفز  لأردب القمح بحيث  يكون مشجع للفلاحين  لزيادة المساحات المزروعة من القمح  الموسم القادم مطالبا بألا يقل سعر الإردب عن 750 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5 موضحا أن سعر إردب القمح  كان 685 جنيه العام الماضي لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحون "2019" أفضل عام زراعي منذ 2011

قبل 2020.. "الفلاحين" تكشف عن آمالها وتوجه رسالة للرئيس السيسي

ارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم خلال الأيام القادمة

مجنونة يا قوطة..الطماطم ترتفع أسعارها خلال أيام.. والفلاحين تناشد المسئولين بإحداث التوازن ..وفواصل العروات السبب الرئيسي

أسعار الطماطم.. الفلاحين: ارتفاعها خلال أيام نتيجة فواصل العروات.. والزراعيين: الصوب والأنفاق تحل الأزمة

الذهب الأصفر.. الفلاحين تكشف سبل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح

ترشيحاتنا

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

السجن المؤبد لمدير في البنك المركزي اختلس 5 ملايين جنيه

وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

بـ فستان قشر السمكة.. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسلاك الشائكة تحاصره والقمامة تحتل محيطه.. متحف طور سيناء يستغيث من الإهمال.. صور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور