الفلاحين تناشد بوضع سعر تحفيزي لمزارعي القمح

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن جميع المؤشرات على الأرض تشير إلى أن مزروعات القمح المصري بخير حتى الآن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة في متابعة محصول القمح وقد وصلت المساحات المزروعة من القمح حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الزراعة إلى 3.3 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف فدان تقريبا في مؤشر لزيادة المساحات المزروعة من القمح عن العام الماضي.

وأضاف أبو صدام، أن المناخ المصري هذا الموسم و حتى الآن يبشر بالخير في إنتاجية مثالية لمحصول القمح حيث يساعد المناخ البارد لامتلاء الحبوب كما تمتاز الأصناف المزروعة بالجودة والإنتاجية العالية ومقاومتها للأمراض.

وأوضح عبدالرحمن أن مصر تسعي بقوة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتقليل نسبة الفاقد باستخدام الصوامع الحديثة لتخزين القمح واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والحصاد، لتقليص الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى نحو 50%.

وأكد أبوصدام أن المساحات التي تضررت من جراء رش المبيدات المغشوشة أو الإصابات الفطرية حتى الآن صغيرة ولن تؤثر على الإنتاجية الإجمالية المتوقعة، والتي نتوقع أن تصل لأكثر من 8.5 مليون طن هذا العام في ظل المناخ الحالي المناسب وزراعة الأصناف المتطورة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج والمقاومة للأمرا ض.

وطالب عبدالرحمن بضرورة وضع سعر محفز لأردب القمح بحيث يكون مشجع للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة من القمح الموسم القادم مطالبا بألا يقل سعر الإردب عن 750 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5 موضحا أن سعر إردب القمح كان 685 جنيه العام الماضي لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.