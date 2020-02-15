سياسي: تركيا المتسبب الأول والأخير في اضطرابات ليبيا وسوريا ..فيديو

قال محمد العمامي، المحلل السياسي، إن غلق مركز المهاجرين الليبيين أمر طبيعي نتيجة لما يحدث في ليبيا من صراعات خاصة طرابلس فى الوقت الحالى، حيث إن العاصمة أصبحت الآن مركزًا لتخزين الأسلحة وقاعدة عسكرية لتدريب الإرهاب والميليشيات الإرهابية.

وأضاف "العمامي"، في مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث فى ليبيا الآن خاصة طرابلس أصبح واضحًا أمام العالم، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحت حكم الجماعات الإرهابية والمرتزقة.





وأشار المحلل السياسي، إلى أن تركيا والميليشيات الإرهابية يعملون على نهب ثروات الليبيين، لافتًا إلى أن طرابلس تقع تحت مسمى المدينة المخطوفة، وأن السيطرة انتقلت من يد "السراج" إلى الإرهابيين.





وأضاف أن من الصعب وجود حوار بين حكومة الليبية وتلك الجماعات فى الوقت الحالى، كما أن الحل هو القضاء على جميع الجماعات والميليشيات.



