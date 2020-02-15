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أخبار العالم

حفتر يعلن قرب الانتهاء من تحرير طرابلس

السبت 15/فبراير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
وجه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، كلمة للمتظاهرين بساحة الكيش قال فيها إن قوات الجيش قاب قوسين أو أدنى من تحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين.

وأضاف بحسب قناة 218 الليبية، أن الجيش لن يتوقف حتى يعلن النصر الكبير الذي وعد به ولن يتراجع حتى يبلغ الهدف الذي دفع من أجله أفراد الجيش أرواحهم ودمائهم و تعود طرابلس آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي عاصمة لكل الليبيين.

وفيما يتعلق بموعد وقف إطلاق النار في طرابلس، أشار القائد العام للجيش الوطني إلى أن السلم لن يأتي إلا باستسلام الإرهابيين ونزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا وعند ذلك سيعلن الجيش الوطني وقفا دائما لإطلاق النار.
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