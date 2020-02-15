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فن

رامي جمال يطرح مين غيرك فالقلب.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 03:34 م
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة "من غيرك فالقلب" من ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم "نجوم ريكوردز" على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:"مين غيرك فالقلب .. ياروح القلب .. ملكت القلب .. مين غيرك حبيب القلب .. ماتسألنيش .. دانت حب العمر .. لقاك كان حلم و فرصة عمر .. عايزلك عمر فوق العمر ومايكفيش .. تروح ايام وتيجى ايام ولسه هواك ما بيسبنيش .. تروح ايام .. تروح ايام  .. وتيجى ايام .. وتيجى ايام .. ولسه هواك .. ولسه هواك .. ما بيسبنيش".

"مين غيرك فالقلب" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي، ميكساج وتسجيل: توما، آلات موسيقية: مصطفى أصلان – هشام عصام – وائل النجار، ديجيتال ماستر:  توما، تصوير البوستر: شريف مختار، وتم التسجيل بأستديوهات نجوم ريكوردز.

يذكر أن طرح رامي جمال عدد من أغاني ألبومه الجديد من بينها "سقف"، و"اللي مشيوا".
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