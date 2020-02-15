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اقتصاد

148.7 % ارتفاعًا في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسيل خلال 2019

السبت 15/فبراير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسيل إلى 1236 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأكد تقرير جهاز التعبئة والإحصاء، أن هناك ارتفاعا في صادرات المنتجات البترولية والتي بلغت 4907 ملايين دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولار، خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%.

وبلغ قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

وتركزت أقل البنود انخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار، خلال عام 2018 يليه بترول خام، حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 3544 مليون دولار خلال عام 2018.  يلية غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1283 مليون دولار خلال عام 2018.
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