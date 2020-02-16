تقديرا لدور السيدة الأسوانية.. إدارة مهرجان أفلام المرأة يكرم أكبر رائدة ريفية.. صور

من أجل تفعيل رسالة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وهى الاهتمام بالمرأة المصرية، والسعى لتحفيزها لاستكمال رسالتها فى حياتها، والتى تعود بالنفع على أسرتها ومجتمعها.





وفى هذا الإطار كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى حفل ختام نسخته الرابعة بمدينة أسوان "مكة عبد اللاه" أكبر رائدة ريفية فى مصر ابنة محافظة أسوان مركز كوم أمبو، لدورها البارز فى مجال المرأة، والذى تخطى 33 عاما.





وأشادت أكبر رائدة ريفية فى مصر، فى كلمتها بالجهود التى يقوم بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى دعم المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها، وقالت إنها تواصل بذل جهودها فى خدمة قضايا المرأة رغم كبر سنها.





مكة عبد اللاه تعد أكبر الرائدات الريفيات في مصر تعمل رائدة ريفية منذ أكثر من 33 عاما ومن أوائل السيدات اللاتي ساعدن نساء محافظة أسوان حيث تبرعت بغرفتين وصالة من منزلها الخاص بمركز كوم امبو بأسوان لإقامة مشغل للخياطة وحضانة للأطفال.





كما أن مكة لها دور اجتماعى كبير في مجال توعية المرأة حيث قادت الكثير من حملات التوعية وقامت بتنظيم دورات تدريبية للسيدات في محافظة شمال سيناء ودمياط والفيوم واسوان والقاهرة .





كما نظمت العديد من الندوات لتوعية السيدات بموضوعات ختان الاناث والعمل الاجتماعي وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية معاشات الأرامل والمطلقات ومعاش العجز لكبار السن ومعاش تكافل وقانون الطفل وذلك بالتعاون مع وحدة إقليت بإدارة كوم امبو ، وتم تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة في يناير 2016.





وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، اختتمت فعاليات دورته الرابعة، التى أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجارى، بتوزيع جوائز المهرجان وتكريم 3 من صانعات السينما، في حفل ختام المهرجان وهن، المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.







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