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رياضة

مانشستر سيتي يحدد بديل جوارديولا

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:08 م
جوارديولا
جوارديولا
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محمد السعيد
استقرت إدارة نادي مانشستر سيتي، على التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق توتنهام السابق، حال رحيل بيب جوارديولا عن تدريب السيتي، نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير إنجليزية، أشارت إلى إمكانية رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن بوتشيتينو الخيار المفضل لإدارة مانشستر سيتي، لقيادة الفريق حال رحيل جوارديولا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي تواصلت مع بوتشيتينو لمعرفة رأية بشأن تدريب الفريق.

يذكر أن بوتشيتنيو رحل عن تدريب توتنهام في شهر نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، وتم تعين جوزيه مورينيو خلفا له.
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