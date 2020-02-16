«أفريقية البرلمان» تطالب بالاستعانة بمراكز بحثية متخصصة لدراسة السوق الأفريقي

طالبت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات وقطاعات الدولة التنفيذية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد فى طريق الاستثمارات بأفريقيا ، كما طالبت اللجنة، وزارة الصناعة، بالاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة لدراسة السوق الأفريقي .





كان ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة طارق رضوان اليوم، الأحد، بحضور أحمد طه، مساعد وزير الصناعة والتجارة، وممثلي الاتحاد العام للصناعات مصر.





من جانبه، أكد حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب، ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصري بأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر بها جميع الصناعات، وفى الوقت ذاته يعد السوق الأفريقي واعدًا، إلا أنه للأسف دائمًا تصدر إلينا أفكار بأن سوق أفريقيا به مخاطر اقتصادية ولا يوجد به طلب، وهو كلام خطأ، لاسيما وأن هناك بعض الدول الأخرى تحتل التصدير لأفريقيا، في الوقت الذى يصدر لنا دائما وجود المخاطر به.





واتفق معه النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، مشددا على ضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة التنفيذية لمواجهة مثل تلك التحديات.





وأكد ضرورة الاستعانة بمراكز بحثية متخصصة في دراسة السوق الأفريقى عبر تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول، مطالبا وزارة الصناعة بأن يكون لديها هذه المراكز أو التعاقد مع تلك المراكز الخاصة.



