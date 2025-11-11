قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية إثر خلافات مع أحد جيرانه بمنطقة شبرا الخيمة.
 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية ويمارس أعمال بلطجة بمنطقة شبرا الخيمة.
 

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول.
 

وبالفحص  تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد محلي.
 

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه بتاريخ السادس من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة، فأطلق عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته دون حدوث إصابات.
 

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

