حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية إثر خلافات مع أحد جيرانه بمنطقة شبرا الخيمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية ويمارس أعمال بلطجة بمنطقة شبرا الخيمة.



وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد محلي.



وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه بتاريخ السادس من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة، فأطلق عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته دون حدوث إصابات.



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.