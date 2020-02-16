حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر بين الأهلي والزمالك

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتتمثل فى التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضي والفضائي للمباراة هي مسئولية الشركة بشكل مباشر.

أضاف صالح فالأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين إلى دولة الإمارات فهي أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها.

أضاف صالح فالأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين إلى دولة الإمارات فهي أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها.