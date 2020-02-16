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رياضة

جلسة بين شوقي غريب ومعاونيه لـ حسم الوديات وقائمة معسكر مارس

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:37 م
شوقى غريب وعمرو الجنايني
شوقى غريب وعمرو الجنايني وأحمد عبدالله
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يسرى غازى
ِيعقد مطلع شهر مارس القادم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي اجتماعًا مع الجهاز المعاون لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بالمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": خلال الجلسة سوف يتم الإتفاق على المباريات الودية المقرّر أن يخوضها أوليمبي الفراعنة خلال معسكر شهر مارس القادم وفقا للأجندة الدولية ومن ثم الإعلان عنها.

أضاف: سوف يتم تحديد قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي والعدد النهائى والإستقرار على الأسماء المقرر ضمها إلى معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الشهر القادم استعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

عقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في حضور الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبي لـ مناقشة برنامج منتخب أوليمبي الفراعنة الذى تقدم به شوقى غريب فى إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذي تقدم به شوقي غريب، والذي يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية وأولها في شهر مارس المقبل لأن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقًا لرغبة المدير الفني .

من جانبه قال عمرو الجنايني، إن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوي للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصري بالفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أن الاتحاد يثق في الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار في تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصري بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا في الفوز ببطولة أفريقيا.

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