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ديني

التعددية وثقافة التعايش مع الآخر.. مؤتمر علمي بجامعة الأزهر

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:47 م
التعددية وثقافة التعايش
التعددية وثقافة التعايش مع الآخر.. مؤتمر علمي بجامعة الأزهر
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أمل فوزي
تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر المؤتمر العلمي الدولي الأول للكلية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، في الفترة من 17 -18 / 2 / 2020 بمقر الكلية.

وأكد الدكتور أحمد محمد أحمد أبو طه عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف ان المؤتمر جاء ليوضح حقيقة تعاليم الإسلام في التعامل مع الآخرين وخاصة أصحاب الديانات الأخرى وليزيل الكثير من الشبهات التي التصقت بالإسلام دون دليل، موضحا أن موضوع المؤتمر سيركز في هذا الموضوع على الجوانب الفقهية جانبا إلى جانب مع الموقف القانوني.

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