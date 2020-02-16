مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث بـ طريق الوادي الجديد - الأقصر

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 16 آخرون، في حادث انقلاب سيارة أجرة، مساء اليوم، الأحد، بطريق مركز باريس بالوادي الجديد – الأقصر، وتم نقل المصابين المستشفى أرمنت العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بطريق بغداد – الأقصر، وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكيلو 180 بالطريق الواصل بين قرية بغداد بمركز باريس التابعة للوادي الجديد ومدينة الأقصر.





وأسفر الحادث عن مصرع "محمد نزيه السيد"، ٢٩ سنة، وإصابة 16 شخصًا، وهم "محمد عبد الله حسن ٢٣ سنة، مصطفى أحمد محمد، ٢٣سنة، السيد حسن السيد ٢٠سنة،محمد حسام سيد ٢٠ سنة، على أحمد إسماعيل ٢٢سنة، محمد ابراهيم عمار ٢٠سنة، محمد عبد الله أحمد 20 سنة، محمد عبد الله مبارز ٢٠ سنة، محمد صلاح صالح ٢٠ سنة، إمام أحمد أمام ٢٠ سنة، أحمد عبد المنعم أمام ٢٠ سنة، محمد أحمد خطيب ٢٠ سنة، احمد عبد العظيم عبد المنعم، التوني عبد الحميد التوني، محمد احمد فضيل ٢٢ سنة".





وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.