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رياضة

ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على أن تأجيل لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبوظبي: «تأجيل لقاء القمة من المؤكد أنه سيكون في مصلحة الأهلي والزمالك خصوصا وأن كلا الفريقين مقبلين على مواجهات في غاية الصعوبة في دوري أبطال إفريقيا سواء صن داونز أو الترجي التونسي».

وأضاف نجم القلعة البيضاء: «إدارة الأهلي تصدر للجماهير الآن أن إدارة الزمالك هي فقط من تريد تأجيل القمة وهي من تسعى لذلك في الغرف المغلقة لكن إدارة الأهلي هي الأخرى تريد تأجيل المباراة».

وتابع ميدو: «مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يفضل دائمًا التحدث بنفسه في التلفزيون وإعلان موقف النادي عبر الشاشات بشكل واضح عكس النادي الأهلي الذي يرفض محمود الخطيب التحدث ويترك الآخرين للتحدث عنه».
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