ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو





وسجل فيدور سمولوف الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض ريال مدريد بعد مرور 7 دقائق، من تمريرة حاسمة من زميله ياجو أسباس، وتمكن الريال من إحراز التعادل من كرة عرضية أرضية من مارسيلو من جهة اليسار قابلها توني كروس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 64، لصالح فريق ريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة إيدن هازارد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 85، سجل سيلتا فيجو هدف التعادل، بعد تمريرة أمامية من دينيس سواريز إلى سانتياجو مينا المنطلق خلف دفاعات فريق ريال مدريد والذي صوب كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

التعادل حافظ على صدارة ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 21 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية المباريات كالآتي:





تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "البرنابيو" معقل الملكي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.