ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو

تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "البرنابيو" معقل الملكي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 64، لصالح فريق ريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة إيدن هازارد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 85، سجل سيلتا فيجو هدف التعادل، بعد تمريرة أمامية من دينيس سواريز إلى سانتياجو مينا المنطلق خلف دفاعات فريق ريال مدريد والذي صوب كرة أرضية سكنت يسار المرمى.