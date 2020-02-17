برلماني: فرض رسوم وقائية على واردات البليت يساهم فى الحد من استيراده

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25٪، وذلك لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه.





ووصف عمر، فى بيان صحفى له، هذا القرار بأنه إيجابي للغاية من وزيرة الصناعة لأنه سيسهم فى الحد من استيراد خام البليت من الخارج، والذى يؤدى إلى إغلاق مصانع الحديد فى مصر، مما يؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل سلبى.





وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن فرض رسوم وقائية على واردات البليت سيساعد أيضا فى تصريف المخزون العالى من الحديد، خاصة وأن البليت المستورد يؤثر على المصانع بشكل سلبى ويجعلها تعمل بجزء قليل من طاقتها مما يؤدى لإغلاقها.





كما أشاد أيضا بما أعلنت عنه وزيرة الصناعة أيضا بشأن دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، حتى تكون هناك إمكانية لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.