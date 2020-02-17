البنك الأهلي يسلم أتوبيسين لنقل طلاب جامعة بنها

تم تسليم أتوبيسين من البنك الأهلى المصري لـ جامعة بنه، للمساهمة في تيسير سبل نقل الطلاب، حيث تم اختبار الأتوبيسات أمام مبنى المقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري.



بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات، ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك، والدكتور أحمد يوسف منسق لجنة تنمية الموارد بالجامعة وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك.



صرح يحيي أبو الفتوح بأن تلك الخطوة تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين البنك والجامعة والتي تتضمن بروتوكول تعاون فعال موقع بين البنك والجامعة وصلت مساهمات البنك فيه إلى 73.5 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ خطة تطوير شاملة ومدروسة لمستشفيات الجامعة، معربا عن سعادته بالتعاون المستمر بين البنك الأهلي المصري وجامعة بنها والذي يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي بلغت حوالي 6 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، حيث يعد القطاعين الصحي والتعليمي أحد أهم المجالات التي يحرص البنك على أداء دوره في دعمها، فقد وصل نصيب مساهمات ملف التعليم منها الى مليار جنيه تقريبا وملف الصحة إلى مليار و750 مليون جنيه خلال 5 سنوات وهو ما يؤكد فعالية الإستراتيجية التي يتبناها البنك لخدمة أهل مصر، مشيرا إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة الشمول المالي فقد تم الاتفاق على إتاحة مبنى فرع البنك الأهلي المصري داخل حرم الجامعة وفقًا لخطة التوسعات في فروع البنك، مع توفير جميع الخدمات المصرفية للموظفين والطلبة بالجامعة وهو ما يتوافق مع إستراتيجية البنك الطموحة لتدعيم تلك المنظومة.



وأعرب الدكتور جمال السعيد عن امتنانه لدور البنك الأهلي المصري ودعمه المستمر لجامعة بنها، مؤكدا أن الأتوبيسين سيساهما بشكل فعال في تخفيف الأعباء عن طلبة الجامعة في تنقلاتهم خاصة أن كليات الجامعة تتباين في أماكن تواجدها ما بين مناطق شبرا، مشتهر، بنها، إضافة إلى فرع الجامعة الجديد بمدينة العبور، مؤكدا أن مستشفى جامعة بنها تعد ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى مصر تخدم عددا كبيرا من المرضي سنويا في مختلف التخصصات الطبية دون مقابل، وداعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم الجامعة ومحافظة القليوبية في إنشاء المستشفى التخصصي الجديد من خلال التبرع على حساب رقم 99999 بجميع فروع البنك الأهلي المصري حتى تستطيع الجامعة ومستشفياتها القيام بواجبها بأفضل جودة تجاه المرضى المترددين عليها أسوة بالدور الفعال للبنك الأهلي المصري في دعم الجامعة.



وأشارت نرمين شهاب الدين إلى بروتوكول التعاون الذي سبق للبنك الأهلي المصري توقيعه مع جامعة بنها والذي يتضمن تطوير شامل لمستشفيات الجامعة إضافة إلى تجهيز معمل مهارات إكلينيكي مركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع تخصيص مبلغ لشراء أتوبيسين لنقل الطلاب، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري سبق له المساهمة في تطوير مستشفيات الجامعة بشراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ وتطوير وحدات الرعاية الحرجة بما إتاح استفادة أكثر من 3000 حالة من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ أكثر من 4000 حالة من الحالات التي تحتاج إلى غرف رعاية مركزة.

