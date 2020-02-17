اليابان تعلن إصابات جديدة بـ كورونا على متن السفينة الموبوءة بالفيروس

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن اليابان أعلنت إصابة 99 شخصا إضافيا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.





وأكدت اليابان أن بذلك العدد يرتفع إجمالي المصابين إلى 454 حالة.





وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد.





ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 356 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.





وكانت الولايات المتحدة أجلت اليوم الاثنين، المئات من الأمريكيين جوا من اليابان بعد مغادرتهم سفينة "Diamond Princess" الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي قبلة اليابان.





وجاء نقل مواطنين أمريكيين من السفينة ، الراسية في يوكوهاما ، جنوب طوكيو ، في الوقت الذي قالت فيه بلدان أخرى إنها ستنقل مواطنيها إلى الوطن قبل أربعة أيام فقط من انتهاء الحجر الصحي الرسمي الذي حددته السلطات الصحية اليابانية.





وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 شخصا، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.