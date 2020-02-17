أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي.. 65 مليونا لـ الحجر الصحي.. طفلة يمنية تناشد السلطات إجلاءهم وأسرتها من ووهان.. طائرة إسرائيلية تحلق فوق السودان لأول مرة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:





- الرئيس السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، ان الرئيس السيسي شهد افتتاح مصنع 300 الحربي بشركة ابو زعبل للصناعات المتخصصة.





- 65 مليونا فى الحجر الصحى.. الصين تكشف مفاجأة حول عدد ضحايا فيروس كورونا

قالت السلطات الصينية إنها سجلت ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات بفيروس كورونا الجديد، بعد تأكد وفاة 105 مصابين بالفيروس خلال الساعات الأخيرة في وقت ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن البرلمان الصيني، قد يرجئ دورته السنوية بسبب أزمة فيروس كورونا.





- طفلة يمنية تناشد السلطات إجلاؤهم وأسرتها من ووهان في الصين

ناشدت طفلة يمنية عمرها 6 سنوات تسمى سناء من اليمن، وتعيش في مدينة ووهان، السلطات اليمنية بإجلائهم هي وأسرتها من مدينة ووهان.





- طائرة مدنية إسرائيلية تحلق فوق السودان لأول مرة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان، مرحبا بنموذج تحسن العلاقات مع دول معادية تاريخيا للدولة العبرية.





- العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحى فى مطروح

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة، تهتم بالعائدين من الصين وتطمئن على حالتهم الصحية بنفسها، مؤكدا أنها مستقرة تماما.





- أول تعليق لوزيرة الصحة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة استطاعت الحفاظ على صحة وسلامة ابنائها العائدين من ووهان الصينية، وان بانتهاء فترة العزل الصحي لهم في مطروح بالحجر الصحي والذي دام 14 يومًا تم التأكد من استقرار صحتهم الصحية وخلوهم من أي فيروسات او الاصابة بفيروس كورونا القاتل.