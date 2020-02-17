شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

أعلن وكيل شيفروليه في مصر أن موديلات أيكونوكس
غير متاحة في مصر في الوقت الحالي وهو يعني انتهاء الدفعات الموجودة منها
في السوق المصري.
ويضعنا ذلك أمام احتمالين أحدهما غير مرجح بعدم تقديم
السيارة chevrolet equinox من جديد في مصر والثاني وهو الأرجح بأن الشركة تجهز لاطلاق الموديل
الجديد من السيارة في السوق المحلي وهو موديل 2020 المرتقب.
وجاءت السيارة شيفروليه ايكونس 2020 في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة تصل الي
170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال
ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. ويمكن للسيارة شيفروليه ايكونس 2020
التسارع من 0 كم الي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.8 ثانية مع تحقيقها نسب
استهلاك وقود بواقع 8.1 لتر لكل 100 كم.
chevrolet equinox سعر
وأتيحت السيارة شيفروليه ايكونس 2019 في آخر نسخة من تحديثات أسعارها بواقع
539.900 ألف جنيه لأول فئة و569.900 ألف جنيه للفئة الثانية و580 ألف جنيه
للفئة الثالثة.