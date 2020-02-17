شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

أعلن وكيل شيفروليه في مصر أن موديلات أيكونوكس

غير متاحة في مصر في الوقت الحالي وهو يعني انتهاء الدفعات الموجودة منها

في السوق المصري.

ويضعنا ذلك أمام احتمالين أحدهما غير مرجح بعدم تقديم

السيارة chevrolet equinox من جديد في مصر والثاني وهو الأرجح بأن الشركة تجهز لاطلاق الموديل

الجديد من السيارة في السوق المحلي وهو موديل 2020 المرتقب.





شيفروليه ايكونس 2020

شيفروليه ايكونس 2020

وجاءت السيارةفي مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة تصل الي170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلالناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. ويمكن للسيارةالتسارع من 0 كم الي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.8 ثانية مع تحقيقها نسباستهلاك وقود بواقع 8.1 لتر لكل 100 كم.





chevrolet equinox سعر



وأتيحت السيارة شيفروليه ايكونس 2019 في آخر نسخة من تحديثات أسعارها بواقع

539.900 ألف جنيه لأول فئة و569.900 ألف جنيه للفئة الثانية و580 ألف جنيه

للفئة الثالثة.





