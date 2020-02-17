AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:00 م
chevrolet equinox
chevrolet equinox
Advertisements
اشرف عطية

أعلن وكيل شيفروليه في مصر أن موديلات أيكونوكس
غير متاحة في مصر في الوقت الحالي وهو يعني انتهاء الدفعات الموجودة منها
في السوق المصري.

 ويضعنا ذلك أمام احتمالين أحدهما غير مرجح بعدم تقديم
السيارة chevrolet equinox من جديد في مصر والثاني وهو الأرجح بأن الشركة تجهز لاطلاق الموديل
الجديد من السيارة في السوق المحلي وهو موديل 2020 المرتقب. 



 

وجاءت السيارة شيفروليه ايكونس 2020 في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة تصل الي
170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال
ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. ويمكن للسيارة شيفروليه ايكونس 2020
التسارع من 0 كم الي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.8 ثانية مع تحقيقها نسب
استهلاك وقود بواقع 8.1 لتر لكل 100 كم. 

 


chevrolet equinox سعر



وأتيحت السيارة شيفروليه ايكونس 2019 في آخر نسخة من تحديثات أسعارها بواقع
539.900 ألف جنيه لأول فئة و569.900 ألف جنيه للفئة  الثانية و580 ألف جنيه
للفئة الثالثة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل تراجع المبيعات | لاند روفر ديسكفري land rover discovery في مصر بمحرك صغير

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي.. أسعار فيات fiat تنخفض اليوم في مصر

رينو renault تطرح megane grand coupe تيربو في مصر.. سعر ومواصفات

بروتون proton تقرر تخفيض أسعارها في مصر .. تفاصيل

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لـ تركيا بشأن ليبيا

محامي ضحية بلطجي المنتزة لـ صدى البلد: حاول الانتحار مرتين بعد تشوه وجهه

هل يوجد علاج لمرض حمو بيكا؟

أسما شريف منير توجه رسالة لـ ابنتها الصغرى.. شاهد

عبير صبري تهاجم قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

أول تعليق من الجيش الليبي على البعثة الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور