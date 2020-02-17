فرح شعبي جزائري يشعل منشية النوبة بمهرجان أسوان للثقافة والفنون.. فيديو

أشعلت فرقة الفنون الشعبية الجزائرية، الأجواء بجمعية منشية النوبة، بعرضًا فلكلوريًا مميزًا عن مراسم الزواج بأحدى المناطق ببلدهم، وسط أجواء ممتزجة بالسعادة والبهجة، ضمن مهرجان أسوان للفنون والثقافة في دورته الثامنة.





يصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون 23فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22من فبراير الجارى.







