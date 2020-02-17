AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فرح شعبي جزائري يشعل منشية النوبة بمهرجان أسوان للثقافة والفنون.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أشعلت فرقة الفنون الشعبية الجزائرية، الأجواء بجمعية منشية النوبة، بعرضًا فلكلوريًا مميزًا عن مراسم الزواج بأحدى المناطق ببلدهم، وسط أجواء ممتزجة بالسعادة والبهجة، ضمن مهرجان أسوان للفنون والثقافة في دورته الثامنة.

يصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون 23فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22من فبراير الجارى.


وتواصل باقى الفرق المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها فى مختلف  قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.
فرح شعبي جزائري يشعل منشية النوبة بمهرجان أسوان للثقافة والفنون.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون 16 فبراير

400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية

وزيرة الثقافة تعطي إشارة البدء لانطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يقدم فعالياته بالسوق السياحي ..صور

وزيرة الثقافة تشهد مهرجان أسوان للثقافة والفنون برفقة المحافظ.. صور

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية افتتاح أسوان الدولى الثامن

ترشيحاتنا

أسما شريف منير توجه رسالة لـ ابنتها الصغرى.. شاهد

فستان أسود قصير.. ليلى علوي تتألق بإطلالة جديدة

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات نهاية اليوم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

عمرو جمال: لم أنسجم بنسبة 100% مع الطلائع .. والقادم أفضل

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور