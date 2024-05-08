عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: رابطة الأندية أبلغتنا «تليفونياً» بأحقيتنا في المشاركة بالكونفيدرالية

صدى البلد

أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن مسألة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل لا تحتاج لأي اجتهادات، ووفقًا للائحة الموجودة يكون الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نسعى للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي المصري، وقمنا بتوضيح الأمور لجمهور بورسعيد، وأنه وفقاً للائحة من حقنا المشاركة في الكونفيدرالية، وبالتواصل مع رابطة الأندية المحترفة (تليفونياً) وأبلغونا أن الاحتكام سيكون للمواجهات المباشرة".

وأضاف: "ملف الصعود لبطولات أفريقيا لم يحسم سواء وفقا لنتائج الدور الأول أو مع نهاية الموسم الجاري، ولا أقوم بالرد على نادي إنبي، فمن حقهم يقولوا ما يريدون، لكن وضحنا الأمر لجمهور المصري".

وتابع: "نادي إنبي في الأسبوع الماضي اتهم المصري بتزوير أوراق لاعب وأشركه في المباريات بدون وجه حق، وهي أمور مستغربة بالنسبة لنا، ونحن ندافع عن حقوق النادي المصري".

وواصل: "رابطة الأندية يجب أن تتدخل لحسم الملف لإيقاف اللغط الموجود في الشارع، ونحن لسنا في صدام مطلقًا مع نادي انبي، ونحن نرد فقط بشكل لائق على البيانات الرسمية، ونحن علاقتنا جيدة مع النادي البترولي وهناك تعاون تام في كل الأمور".

وأتم: "نهاية الموسم سوف يتم حسم كل الأمور، وننتظر موقف الرابطة لحسم الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية".

رئيس المصري البورسعيدي رابطة الأندية رئيس المصري أخبار الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

كاميرا كلمة السر.. لماذا هرب مجدي شطة من على سلالم النيابة بعد ضبطه بالمخدرات؟

بينهم ثنائي الأهلي والزمالك| صدمة من حسام حسن لـ7 نجوم في قائمة منتخب مصر

ترشيحاتنا

بعد توقيف شحنة أسلحة.. هل يستمر الضغط الأمريكي على إسرائيل بسبب رفح؟

جيش الاحتلال يشن غارات جوية خطيرة على أهداف تابعة لحزب الله |شاهد

شاهد.. انتشار لافتات "ممنوع الموبايل والتدخين" في لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس

بعد واقعة الفنانة نسرين طافش.. اعرف مصير من يُصدر شيكات بدون رصيد

بيصوت.. مطرب المهرجانات مجدي شطة ينهار أمام النيابة لهذا السبب.. تفاصيل

هل شراء السيارة عن طريق البنك معاملة ربوية.. أمين الإفتاء يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-