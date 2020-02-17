قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان: شعرنا بفرحتهم ورجعنا في 12 ساعة.. فيديو

قال الكابتن اشرف الهواري قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، إننا شعرنا بفرحة المصريين في ووهان الصينية فور وصولنا وشعرنا بأن الدولة المصرية حريصة على كل أبنائها في الداخل والخارج .





وأضاف اشرف الهواري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، :" أحد افراد طاقم الطائرة اضطر النزول إلى أرض مطار ووهان الصينية للمساعدة في الانتهاء من إجراءات تحميل الطائرة وزملاء الفريق الطبي قاموا بتامينه وارتدى بدلة واقية بالكامل وقام بتغييرها فور صعود الطائرة مؤخرا".





وتابع أشرف الهواري: " رحلة ووهان الصينية استغرقت 9 ساعات من القاهرة ورجعنا في 12 ساعة، وكانت فترة الطيران طويلة والطائرة كانت ممتلئة بأكملها".



