في ذكري وفاة محمد متولي.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياته والموت بالزغطة

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، الذى رحل عن عالمنا في 17 فبراير 2018، وقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.





وقالت وفاء إبراهيم، زوجة الفنان الراحل محمد متولي، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الذي رحل عن دنيانا فجأة من دون أي أمراض.

وقالت وفاء خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد"، مضيفة: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، ولما مات توفي بزغطة".





وأضافت سمر محمد، ابنة الفنان الراحل: "معرفناش نلحقه، قلتله اتغطى يا بابا، قالي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات، حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة".





يُذكر أن متولى ولد في شبين الكوم بالمنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية والتحق بكلية دار العلوم، وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية، وكان أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972.



