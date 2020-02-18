وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشاركان في افتتاح الملتقى الدولي السادس.. اليوم

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، الذي تقام فعالياته في الفترة من 18 لـ 20 فبراير.





وتقام فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ووممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى





ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".





وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية





ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى إبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية جذب وقال الدكتور على شمس الدين رئيس المؤتمر إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التتكنولوجية على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصرية.





كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية .



