AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشاركان في افتتاح الملتقى الدولي السادس.. اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:01 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، الذي تقام فعالياته في الفترة من 18 لـ 20 فبراير.

وتقام فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ووممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى

ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية

ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى إبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية  جذب وقال الدكتور على شمس الدين رئيس المؤتمر إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التتكنولوجية على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصرية. 

 كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية .

يشارك في مناقشات الملتقى العلمي خبراء من مسئولى القيادة في التعليم العالي البريطاني والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات في قيادة التعليم العالي وهيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019 | إنجازات التعليم العالي في التطوير والجودة والتصنيف الدولي

حصاد 2019 | أداء مميز لوزارة التعليم العالي في مجال التطوير والجودة والحوكمة والتصنيف الدولي.. إنشاء وكالة الفضاء المصرية والجامعات التكنولوجية أبرز الإنجازات.. وإدراج 20 جامعة في تصنيف التايمز

خالد عبد الغفار يفتتح غدا فعاليات المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالي فى الوطن العربى

عين شمس تستعد لـ مؤتمرها العلمي التاسع.. إبريل

التصنيف الإنجليزي للجامعات QS يكرم التعليم العالي المصري

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشاركان في افتتاح الملتقى الدولي السادس.. 18 فبراير

ترشيحاتنا

حركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة؟

على مدار 4 أيام.. ظاهرة فلكية جديدة تظهر في السماء بداية من الغد

أنا صاحب مرض..حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من المهرجانات الشعبية | شاهد

سهيل العريفي: 30% من تذاكر مباراة الزمالك في السوبر المصري متوفرة.. فيديو

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن