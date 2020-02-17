وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مشاركة منتخب الوزارة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول مشاركة منتخب الوزارة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، والذى استضافته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020.









وأشار التقرير إلى مشاركة منتخب وزارة التعليم العالي في كل الأنشطة بواقع 83 طالبة من المعاهد العليا والفنية والمتوسطة التابعة للوزارة، حيث شارك فى كرة القدم خماسي وحصل على المركز الأول، وكرة الطائرة وحصل على المركز الأول، وكرة السلة ووصل إلى دور الثمانية، وألعاب القوى وحصل على المركز الثالث، ومنتخب تنس الطاولة زوجي وحصل على المركز السابع.





وعلى صعيد النشاط الثقافي شارك منتخب الوزارة في مسابقة القرآن الكريم، والأحاديث النبوية وحصل على المركز الثالث، فضلًا عن مشاركته في العديد من المسابقات، وهي (دوري المعلومات، ومجلات الحائط، والشعر بالفصحى، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والقصة القصيرة، والبحوث الثقافية حيث حصل على المركز الثالث).





وعلى صعيد النشاط العلمي شارك منتخب التعليم العالي لنوادي العلوم بمسابقة الإلكترونيات وحصل على المركز الأول، وكذلك شارك في عدة مسابقات، منها: (المجلة العلمية، وميكاترونيك، والصناعات الصغيرة، والابتكارات العلمية).





وعلى صعيد النشاط الاجتماعي شارك منتخب الوزارة فى مسابقات الطالبة المثالية، والشطرنج، وكذا في نشاط الجوالة والخدمة العامة، والنشاط الفنى.





واختتم التقرير بنتائج منتخبات التعليم العالي في كل الأنشطة (الرياضية، والثقافية، والفنية)، حيث حصل المنتخب على المركز الثاني كترتيب عام فى النشاط الرياضي، وفي النشاط الثقافي حصل على المركز الثالث فى مسابقات البحث الاقتصادى، وشعر الفصحى، والأحاديث النبوية، وفي النشاط العلمي حصل على المركز الأول فى مجال الإلكترونيك، وأما عن جوائز النشاط الفنى حصل منتخب التعليم العالي على المركز الأول والثالث للتصوير الضوئي بمعرض الفنون التشكيلية المتخصصة، كما حصل نشاط الجوالة والخدمة العامة على درع المستوى الأول لكافة المجالات الإرشادية.