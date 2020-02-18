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شاعر غنائي: لا يستوقفني أداء الفنان محمد رمضان.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:04 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمود محسن
أكد الشاعر الغنائي عنتر هلال، إنه لا يعرف الفنان محمد رمضان، مضيفا: "لم أشاهده كممثل أو فنان، وأشاهد الأعمال الفنية بطريقة معينة".

وأضاف هلال خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أنه لا يستوقفني أداء الفنان محمد رمضان مشيرا أنه لا يمكن الاستسلام لأغاني المهرجانات ويجب أن يكون هناك منتج بديل وفن بديل يقدم للجمهور.

وتابع الشاعر الغنائي  أن هذا النوع من الأغاني إذا كانت صادقة ستستمر مؤكدا أن مطربي المهرجانات الشعبية يكتبون نهايتهم بأيديهم .

وأشار عنتر هلال أن مطربي المهرجانات الشعبية ستسقط من تلقاء نفسها مؤكدا أنه يجب العمل على تقديم فن حقيقي والمنافسة بشكل قوي .

وقال الشاعر الغنائي يجب أن تنزلوا لرغبات الناس وما يحتاجه الجمهور العريض لأن الفنان الحقيقي هو من يلبي احتياجات جمهوره

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