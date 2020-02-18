ترامب مهاجما الكونجرس: الأمن القومي عذر سخيف لتعطيل التجارة مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صفقة تجارية يعتزم إبرامها مع الصين، مهاجما مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" الذي يعرقل التجارة مع الولايات المتحدة.





وتحدث ترامب عبر عدد من التغريدات بـ"تويتر"، عن ضرورة عدم استخدام الأمن القومي كذريعة لجعل التجارة مع الولايات المتحدة صعبة.





وقال ترامب "الإنتاج وبيع البضائع إلى الصين وبلدان أخرى، هذا ما تدور حوله التجارة. لا نريد ان نجعل التعامل معنا مستحيلا..أريد أن تشتري الصين محركات الطائرات النفاثة الأفضل في العالم".





وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة ان تصبح، ولن تصبح، مكانًا صعبًا للتعامل معه فيما يتعلق بشراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك عذر الأمن القومي المستخدم دائمًا".





وتابع "رأيت بعض اللوائح التي يجري تداولها، بما في ذلك تلك التي يفكر فيها الكونجرس، وهي سخيفة. أريد أن أجعل من السهل التعامل مع الولايات المتحدة، ليس بالأمر الصعب. كل شخص في إدارتي يتم توجيهه بذلك، دون عذر".



