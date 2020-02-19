مي كساب تدعم زوجها بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

نشرت الفنانة مي كساب، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة، تجمعها بزوجها؛ لتدعم الفريق الذي يشارك فيه زوجها (أوكا)، بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات ومطربيها من إحياء حفلات.





وعلّقت علي الصورة: "أحبك حب كبير، يا أغلي حاجة حصلت في عمري كله، وعمري كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه، #أوكا واحد بس، يا جنرال يا حبيبي يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك ".





وأعلن الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، استجابته لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانًا جديدًا، يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.





من جهة أخرى، قال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إن الرقابة لا يمكن أن تجيز الكلمات الموجودة في المهرجانات تحت أي بند.





وأضاف خالد عبد الجليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، "لا بد من إطلاق حملة للسيطرة على أغاني المهرجانات المنتشرة على موقع يوتيوب".





وتابع خالد عبد الجليل "90% من كلمات أغاني المهرجانات والكليبات على يوتيوب لم تمر على الرقابة على المصنفات".





وأكد خالد عبد الجليل أن "90% من كليبات قنوات الأغاني على النايل سات لم تمر على الرقابة على المصنفات".



