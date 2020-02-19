AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العصار وجولوفشينكو يبحثان أطر التعاون المشترك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد رومان جولوفشينكو، وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
 
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين على تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علي جودة عالية وبأسعار منافسة، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي والتأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية ، كما تم الإشارة إلي التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء ضرورة المضي قدمًا في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك وذلك استعدادًا للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريبًا، وقد أشاد "جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الإفريقي والعربي وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.
العصار وجولوفشينكو يبحثان أطر التعاون المشترك
العصار وجولوفشينكو يبحثان أطر التعاون المشترك
العصار وجولوفشينكو يبحثان أطر التعاون المشترك
العصار وجولوفشينكو يبحثان أطر التعاون المشترك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: التوقيع على 3 اتفاقيات مع مصر خلال زيارة وزير الصناعة

لتوفير مطالب الجهات المعنية والتصدير.. العصار: نقل تكنولوجيا تصنيع المعدات العسكرية مع وفد تشيكي.. ونقل تصنيع المسدسات والبنادق الآلية.. الوزارة تمتلك خطوط إنتاج عالمية

وزير الانتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك‎

العصار يبحث مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة تطوير التعاون في المجال الصناعي

سفير كوريا الجنوبية: دور محوري لمصر في تحقيق الاستقرار بأفريقيا والشرق الأوسط

التراس: توجيهات رئاسية لنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 787 جنيها.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء..فيديو

إطلاق أولى خدمات مصر الرقمية خلال شهرين يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

شاهد.. صور خاصة لـ كباش التحرير أثناء ترميمها قبل نقلها لوسط الميدان

قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي بالسوبر المصري

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور.. ومحمد فضل يكشف عن إمكانية تأجيل مباراة القمة

مكافأة له.. حصان يسافر على متن طائرة أمريكية في الدرجة الممتازة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور