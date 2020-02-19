استغاثة من أهالي قرية الهيصمية بالشرقية لعدم وجود صرف صحي.. صور

تقدم مجموعة من أهالي قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بأستغاثة عاجلة الي الدكتور ممدوح غراب محافظ الأقليم والمسئولين بشركة مياة الشرب والصرف الصحي،بضرورة النظر الي حال القرية والذي أصبح صعبا علي حد وصفهم بسبب عدم وجود خدمة الصرف الصحي لديهم.

وأضاف الأهالي في أستغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع "صدي البلد" ان معظم منازل القرية تستخدم الطرنشات لتجميع مياة الصرف الصحي وغالبا ما تتعرض تلك الخزنات الي الطفه المستمر مما يعرض المنازل وشوارع القرية الي الدمار .





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وأستكمل الأهالي مؤكدين ان طفح الخزانات عرض جدران المنازل الي التأكل مما يعجل بوقوع كارثة كبري ربما سيروح ضحيتها العديد من المواطنين في حالة أنهيار اي من تلك المنازل المتصدعة.

وأختتم أهالي القرية مؤكدين انهم توجهو بالعديد من الأستغاثات الشفهية الي الوحدة المحلية من أجل أرسال جرار الوحدة او التكليف بضرورة شفط المياة من الخزنات بصفة مستمرة حفاظا علي شوارع القرية التي تتحول الي برك وتجمعات مياة الصرف ولكن دون جدوي.

وناشد الأهالي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والمسئولين بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة التدخل وأصدار تعليمات مشددة بسرعة أدراج القرية ضمن القري التي سيغطيها الصرف الصحي وأيضا ارسال تعليمات الي المسئولين بالوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لطفح الخزانات وألزام أصحاب المنازل بشفطها أول بأول.