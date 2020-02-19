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محافظات

نشر الوعي..الشباب والرياضة بالمنيا تنظم برنامج يوم في قرية مصرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا،عن إطلاق فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا ، تحت شعار " يوم في قرية مصرية " وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

أوضح مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفية وتوعوية حول أخطار الأمراض المعدية " فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية.

 

وأكد اهتمام القيادة السياسية بقري الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القري الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قري أخري بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل على إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية.

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