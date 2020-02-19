البيلي: سأطالب بإقالة مجلس الموسيقيين حال تراجَع النقيب عن منع مطربي المهرجانات من الغناء

قال الموزع الموسيقى حمادة البيلى إنه حال رجوع نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر في قراره بمنع مطربى المهرجانات من الغناء سيعقد موسيقيو مصر جمعية عمومية للمطالبة بإقالة مجلس المهن الموسيقية.

جاء ذلك في تصريح خاص لصدى البلد، حيث أكد البيلي أنه لن يوافق على تراجع النقابة عن قرار وقف مطربي المهرجانات.





وأصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.





ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.