بعد العثور عليه مقتولا في شقته.. من هو مغني الراب بوب سموك

أثار خبر قتل مغنى الراب الأمريكي الشهير بوب سموك جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث سقط قتيلا بعد إطلاق الرصاص عليه في عملية سطو مسلح فيما يبدو لسرقة منزله في وقت مبكر من صباح الأربعاء.





كان الفنان الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا في منزله بهوليوود هيلز عندما اقتحم رجلان ملثمان بيته في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحًا ، وفق ما أفادت TMZ.





وفتح المشتبه بهما النار على مغني الراب الصاعد وتركاه بجروح خطيرة قبل أن يهربا مشيًا على الأقدام.





تم نقل مغني الراب إلى مركز Cedars-Sinai الطبي في غرب هوليوود ، حيث أعلن وفاته.





فيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبي الحادث بعد فرارهما من منزل المجني عليه.