مشاهير من بلدي بني سويف.. الفنان محمد شلش: تركت المحاماة من أجل الفن

هو فنان مشهور، ولاعب كرة قدم سابق ، ومثقف، وواع من جيل الوسط ، وكإنسان ابن بلد ، مرهف الحس ، مرح ، صاحب أراء ومواقف ثابتة، وقارئ جيد للأدوار التي تعرض عليه، وله قبول وكاريزما لدي المشاهدين، و لديه ملكة فنية ويمتلك أدواته ومؤهلات فنية لم تخرج للنور حتى الآن .

إنه الفنان المبدع محمد شلش بطران مواليد "تزمنت الشرقية" عام ١٩٦٩.حيث ينتمي والده لعائلة "بطران" ووالدته تنتمي لعائلة " الزعيري " من أكبر عائلات المحافظة .

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من أهم أعمال الفنان محمد شلش "عفاريت السياله ،حدائق الشيطان ، ابن الارندلى ، شرف فتح الباب، دموع فى حضن الجبل ، الخواجة عبد القادر مع العملاق يحي الفخراني ، شيكامارا ، ابراهيم الابيض، أما المسرحيات " ان كبر ابنك ، شاطئ المرح ،البلنص".

بدأ الفنان محمد شلش حياته الفنية في المرحلة الثانوية بفريق التمثيل بنادى ٦ اكتوبر التابع لنادى بنى سويف الرياضى ، ثم إلتحق بكليه الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف حينذاك ، ومثل في فريق الكلية كما مثل في منتخب الجامعة وكان أول طالب "سويفى" يحصل علي جائزة أحسن ممثل على مستوى جامعة القاهرة والجامعات المصرية .

بعد التخرج من كلية الحقوق عمل محمد شلش فترة قصيرة في مجال المحاماه وتركها من أجل الفن والتمثيل ، يقول الفنان محمد شلش في تصريحه "لصدي البلد" اشتغلت فى المسرح القومى والهناجر ،وعملت مسلسل فى الكويت سنه ٢٠٠١ ، وبعدها رجعت مصر وبدات فعليا سنه ٢٠٠٤ بمسلسل "عفاريت السياله " اخراج اسماعيل عبد الحافظ ..وبعدها توالت الاعمال التى قاربت ٨ مسرحيات وفيلمين واكتر من ٢٠ مسلسلا .

ويذكر الفنان محمد شلش أصحاب الفضل عليه في إكتشاف موهبته المخرج المسرحي الكبير الفنان احمد البنهاوى وهو اول من قدمه وتنبأ له بمستقبل كبيرفي عالم الفن ، والمخرج المسرحي السويفي سمير الخليلى و والفنان المخرج الكبير اسماعيل شاهين كما يذكر الفنان محمد شلش المؤلف الكبير خالد صابر الحكيم زميل دراسته وزميل ومن الشخصيات التي شكلت حياة شلش الفنية .





ويذكر شلش أول عمل له في دولة الكويت كان من تأليف خالد الحكيم وهو اللى رشحه للدور اللى كان مرشح فيه الفنان الراحل علاء ولى الدين.

كما يدين الفنان محمد شلش بالفضل للكاتب الكبير فيصل ندا والكاتب الكبير محمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبد الحافظ والمخرجه السوريه رشا شربتجى ولا ينسى صديق الطفولة وابن بلدة تزمنت المخرج الفنان عمرو عابدين صاحب الفضل الأكبر علي شلش والذي عمل معه "٥" مسلسلات قائلا " وعمرو صديقى وعشرة عمر ومخرج كبير بالفعل" .

ويختتم الفنان محمد شلش حديثه الخاص "لصدي البلد" قائلا " والدتى ربنا يديها الصحة عايشة فى بنى سويف واختى كذلك وانا تقريبا موجود فى المناسبات ، واصحابى القدامى لسه موجودين وأتواصل معهم.

يبقي أن نقول أن الفنان محمد شلش كان لاعب كرة قدم سابق ولازم في الملاعب الحكم الدولي المعتزل محمد فاروق، والكابتن طارق فتحى ، والمدرب الكابتن محمد يوسف وغيرهم