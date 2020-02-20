بالأحمر.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة بارتدائها فستانا أحمر قصيرا لأعلى الركبة واعتمدت على وضع ميكب خفيف على وجهها ومتناسق مع لون بشرتها لإبراز جمالها مع أحمر الشفاه.





وأكملت نسرين طافش إطلالتها بسلسلة دهب حول رقبتها وإسدال خصلات شعرها الناعمة على كتفيها.





وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله يحميكي يا قمر" و "ملكة جمال الكون" و " منورة" و "الأحمر يليق بك".





يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.





وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.