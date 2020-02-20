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أخبار العالم

احتلال غاشم.. القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات وتطلق الرصاص والغاز علي الفلسطينيين

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:10 ص
الاحتلال يطلق النار
الاحتلال يطلق النار على صيادين غزة ويعتقل العشرات من الضفة
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سمر صالح

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار وقنابل الغاز، صباح اليوم الخميس، صوب عمال مكب النفايات قرب بيت حانون شمال قطاع غزة.


وأكدت مصادر فلسطينية عدم وقوع إصابات في صفوف العمال.


وفي ذات السياق، اطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة.


وافادت وسائل الإعلام العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم قيادي في حركة حماس.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الخميس، إن الجيش اعتقل عددا من الفلسطينيين، بينهم القيادي الحمساوي، رأفت ناصيف، من منزله بطولكرم.


وأضافت الصحيفة العبرية، أن المعتقلين مطلوبين للمخابرات الإسرائيلية، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، ضد الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين بالضفة الغربية.


يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، ينفذ بشكل يومي حملات اعتقالات ضد الفلسطينيين، في مدن وقرى الضفة الغربية، واعتقل المئات منهم منذ بداية العام الجاري.

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