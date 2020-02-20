عمره 80 عاما وتقدم للعمل مدرسا متطوعًا..تعرف على التفاصيل.. فيديو

قال الحاج طايع غلاب، أحد المتطوعين للعمل في مدارس محافظة قنا لسد العجز في المدرسين، إنه مستمر فى العمل منذ ان خرج على المعاش، ولديه خبرة كبيرة في التدريس، لافتا إلى أنه تواصل مع عمدة قريته حتى يتمكن من العمل كمتطوع في المدرسة.





وأضاف الحاج طايع فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه التقى بمدير إدارة قوص التعليمية، والذي أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في الطلب، مشيرًا إلى أنه كان فى البداية يدخل فى الحصص الفاضية بدلا من زملائه المتغيبين.









وأوضح أنه اختار أن يشرح مادة اللغة العربية، لافتا إلى أنه استفاد من خبرات أقاربه ومعارفه في فهم وشرح اللغة العربية، مشيرا إلى أنه حاصل على مؤهل متوسط.





وأشار أحد المتطوعين للعمل في مدارس محافظة قنا، إلى أن لديه رصيد ثقافي، موضحًا أن أول حصة لطلاب الصف الإبتدائي ستكون الفرق بين الاسم والفعل.



