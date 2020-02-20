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أخبار البلد

سفير الكويت لدى القاهرة: الأزمة الخليجية لن تطول

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:43 م
السفير الكويتى لدى
السفير الكويتى لدى القاهرة محمد صالح الذويخ
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ميس رضا
أكد السفير الكويتى لدى القاهرة محمد صالح الذويخ، أن بلاده مستمرة في مساعيها لحل الأزمة الخليجية وأن جهود الوساطة الكويتية مستمرة  ولم تيأس بهدف رأب الصدع.

ولفت"الذويخ"، في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين اليوم الخميس، أن الأزمة الخليجية لن تطول، مشيرًا إلى أن إطالة أمد الأزمة يؤثر سلبًا على آلية العمل العربي المشترك.
 
جدير بالذكر، سبق تصريحات السفير الكويتى لدى القاهرة تصريحات مماثلة لـ نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أكد فيها، أن وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة، وأنها لم تفقد الأمل.

وأضاف الجارالله -  فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته  فى احتفال السفارة الكندية لدى الكويت بيوم العلم الوطنى الكندى - قائلا: "كنا ومازلنا نشعر بالإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف بين الأشقاء فى دول مجلس التعاون، ولن نفقد الأمل فى الحل".

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