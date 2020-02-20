الأهلي _ الزمالك يتصدر تويتر عقب فوز القلعة البيضاء بالسوبر المصري

تصدر #الاهلي_الزمالك موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم فى تاريخه.
سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.
وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.
تفاعل الجمهور على الحدث كالآتى:
احنا الزمالك
انت مييييييييييين؟
مبروك لكل زمالكاوي
النادي الوحيد اللي خد سوبرين في أسبوع
عملوها الرجالة وفي ابوظبي خلصوها
بطل السوبر الافريقي ومن ثم السوبر المصري خلال اسبوع واحد فقط .
مبررررررروك السوبر الزملكاوى