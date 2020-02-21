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فن

لماذا بيعت صورة أحمد حلمى فى أستراليا بـ 30 ألف دولار

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:31 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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نبيل العدوى

كشف الدكتور خالد منتصر أنه حضر مزاد خيري أقيم في أستراليا، وبيعت خلاله صورة شخصية للنجم أحمد حلمى، بتوقيعه، بمبلغ هائل وصل إلى حوالي 30 ألف دولار، أي ما يعادل 470 ألف جنيه مصري، يذهب كله لمساعدة فقراء الصعيد.

وكتب منتصر: "أحب الفنان أحمد حلمي بشكل خاص، الكوميديا لديه ليست زغزغة ولكنها فكر وسؤال واستفزاز عقل، لمست أن هذا الحب يسكن قلوب الملايين، ففي أستراليا وعلى بعد عشرات الآلاف من الأميال، وجدت دفء الحب يحتضنه في كل مكان".

وأضاف "هذا ليس مجرد رقم كبير، لكنه حضن كبير لأحمد وقبلة محبة على جبينه، حلمي الإنسان جميل ونبيل مثله مثل حلمي الفنان، شكرا له على هذا الدعم الإنساني من قلبه الكبير للفقير والمعدم".  



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