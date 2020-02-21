بهوت شورت.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد





وظهرت عجرم بالصور بإطلالة جريئة بإرتدائها قميص أبيض وهوت شورت قصير وإعتمدت في إطلالتها على إبراز أنوثتها بوضع ميكب خفيف علي مع إسدال شعرها علي كتفها.





وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت، والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.





و تتجاهل نانسي عجرم الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى.

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس برنامج ذا فويس كيدز .