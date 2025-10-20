نادية مصطفى لـ صدى البلد: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الأصيل

قالت الفنانة نادية مصطفى في تصريح لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الموسيقي الأصيل ويُعد نسخة 33 منه فخرًا كبيرًا لمصر، خاصة وأنه يحمل اسم العظيمة "أم كلثوم" كوكب الشرق، التي كانت وستظل منارة الفن والإبداع في مصر والعالم العربي. وأكدت نادية أن مصر تظل منارة الفن التي احتضنت نجوم الزمن الجميل والمبدعين الحاليين .

وأوضحت أن هذا المزج بين الأصالة والابتكار يعكس قدرة مصر على الجمع بين تاريخها الفني العريق والتقنيات الحديثة، مما يجعل مهرجان الموسيقى العربية منصة هامة لاستمرار النهضة الفنية والثقافية في المنطقة.



يذكر أن عبرت الفنانة نادية مصطفى، عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، مشيرة إلى أن الوطن حمل راية السلام ودافع عن الحق بكل شرف، موجهة تحية تقدير وامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته الكريمة وجهوده الكبيرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وكتبت نادية مصطفى ، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “أعرب عن فخري واعتزازي بكوني مصرية وبأنني أنتمي لوطن لطالما حمل راية السلام ودافع دائمًا عن الحق بكل شرف، وأتوجه بتحية تقدير وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته الكريمة والدور الكبير الذي قام به في جهود وقف إطلاق النار عن غزة والذى يعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية”.

وتابعت : “وجود المؤتمر على أرض مصر وتبنيها لهذا الحدث الجلل ليس فقط خطوة سياسية مهمة بل هو مدعاة لفخر كل المصريين، مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض وحصنها المنيع في الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية”.