ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
فن وثقافة

نادية مصطفى لـ صدى البلد: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الأصيل

الفنانة نادية مصطفى
الفنانة نادية مصطفى
أوركيد سامي

قالت الفنانة نادية مصطفى في تصريح  لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الموسيقي الأصيل ويُعد نسخة 33 منه فخرًا كبيرًا لمصر، خاصة وأنه يحمل اسم العظيمة "أم كلثوم" كوكب الشرق، التي كانت وستظل منارة الفن والإبداع في مصر والعالم العربي. وأكدت نادية أن مصر تظل منارة الفن التي احتضنت نجوم الزمن الجميل والمبدعين الحاليين .

وأوضحت أن هذا المزج بين الأصالة والابتكار يعكس قدرة مصر على الجمع بين تاريخها الفني العريق والتقنيات الحديثة، مما يجعل مهرجان الموسيقى العربية منصة هامة لاستمرار النهضة الفنية والثقافية في المنطقة.


يذكر أن عبرت الفنانة نادية مصطفى، عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، مشيرة إلى أن الوطن حمل راية السلام ودافع عن الحق بكل شرف، موجهة تحية تقدير وامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته الكريمة وجهوده الكبيرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.


وكتبت نادية مصطفى ، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “أعرب عن فخري واعتزازي بكوني مصرية وبأنني أنتمي لوطن لطالما حمل راية السلام ودافع دائمًا عن الحق بكل شرف، وأتوجه بتحية تقدير وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته الكريمة والدور الكبير الذي قام به في جهود وقف إطلاق النار عن غزة والذى يعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية”.

وتابعت : “وجود المؤتمر على أرض مصر وتبنيها لهذا الحدث الجلل ليس فقط خطوة سياسية مهمة بل هو مدعاة لفخر كل المصريين، مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض وحصنها المنيع في الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية”.

نادية مصطفى

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

