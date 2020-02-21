الزمالك العظيم.. أسامه نبيه يحتفل مع زوجته بالتتويج بلقب السوبر المصري.. شاهد





ونشر أسامه نبيه إحتفال مع زوجته من داخل مدرجات الإستاد وعلق عليها قائلا "مبروووك لنادي الزمالك العظيم".





وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخة بعد تغلبهم على النادي الأهلي بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.





وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

احتفل أسامه نبيه لاعب نادي الزمالك السابق وزوجته بفوز الزمالك على النادي الأهلي وتتويجه ببطولة السوبر المصري والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.