أسامه نبيه: أعشق المغامرة والتحدي في التدريب

أكد اسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق أنه يعشق المغامرة والتحدي في عالم التدريب لذلك خاض تجربة التدريب مع فرق بمركز متأخر بالدوري السعودي الموسم الماضي.



وقال نبيه خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "أي مدير فني في الدوري المصري لا يمكن الحكم عليه قبل مرور عشرة أسابيع من المسابقة لكن في مصر إدارات الأندية تتسرع في اتخاذ قرارات ضد المدربين".



وشدد نبيه على أنه يعتز بالفترة القصيرة التي عمل فيها مع نادي اف سي مصر، لكنه رحل بسبب الخلاف حول تعاقدات اللاعبين.